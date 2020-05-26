Коста: Я возвращаюсь на поле и снова травма…

Новости спорта:Бразильский футболист считает, что достичь большего ему мешают травмы.

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста назвал причину, из-за которой не может выйти на свой высокий уровень.

«Бывают моменты, когда думаю, могу ли я играть дальше. Я возвращаюсь на поле и снова травма… Но потом, когда смотрю футбол по телевизору, то вспоминаю свое желание играть на высшем уровне. Это то, что меня мотивирует, а не деньги и не слава.

У меня есть потенциал стать одним из лучших в мире, но не могу сделать это по причинам, которые мне неподвластны. Я не могу понять, откуда у меня так много травм. Не могу играть регулярно, что меня очень ранит», - сказал Коста.

Ранее Дуглас Коста назвал лучшего игрока «Ювентуса». Это не Роналду.