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Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом

Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом
12:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Луиш Каштру отреагировал на слухи о том, что матчи ЛЕ могут состояться на нейтральных полях.

Главный тренер футболистов донецкого "Шахтера" Луиш Каштру отреагировал на слухи о том, что соревнования в еврокубках, в частности Лиге Европы, где выступают "горняки", могут состояться на нейтральных полях.

Португальский наставник украинского клуба подчеркнул, что ответный матч 1/8 финала с немецким "Вольвсбургом" его команда должна провести в Украине (в гостях "Шахтер" победил 2:1, - Ред.), сообщает издание A Bola.

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"Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с "Вольфсбургом". Мы играли в Германии, поэтому справедливо провести вторую встречу в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас, даже если бы он прошел без зрителей. У нас есть информация о том, что если у соперников не будет условий для проведения двух матчей, все 8 команд, которые пройдут в 1/4 финала, могут съехаться в одну страну и сыграть там. Словом, УЕФА ждет от национальных лиг окончательніх данных, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы", - сказал Каштру.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, УПЛ, Луиш Каштру.
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