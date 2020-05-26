Кто из игроков Борнмута болен коронавирусом

Новости спорта:Зараженным футболистом оказался голкипер команды.

Несколько дней назад стало известно, что во время второй волны тестирования на коронавирус, COVID-19 обнаружили у одного из игроков Борнмута. Клуб подтвердил эту информацию, но называть имя футболиста не стал.

Теперь голкипер команды Аарон Рамсдейл признался, что именно он стал одним из зараженных. Об этом футболист рассказал The Sun.

"Я уже два дня пытаюсь понять, где я мог заразиться. Мой первый тест в прошлый понедельник был отрицательным. На прошлой неделе я делал все, как и обычно - ходил в супермаркет и ездил на АЗС заправить машину. Между двумя тестами прошло три дня. В эти три дня я был так же осторожен, как и раньше. Похоже, что я заразился во время похода в магазин", - сказал игрок.

Ранее сообщалось, что клубам АПЛ разрешили возобновить контактные тренировки.