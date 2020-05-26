Ахиллово сухожилие Ибрагимовича не травмировано

Новости спорта:Футболист не травмировал ахиллово сухожилие.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович сумел избежать тяжелой травмы. Футболист получил повреждение на тренировке в понедельник, 25 мая.

Как сообщается на сайте клуба, по результатам обследования стало ясно, что ахиллово сухожилие игрока не травмировано, но есть повреждение икроножной мышцы. Насколько тяжелая травма - не сообщается.

О сроках восстановления игрока клуб не информирует, отметив, что оценит его состояние в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что для возобновления Серии А после карантина рассматривают две даты.