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УЕФА дал Румынии дополнительную неделю

УЕФА дал Румынии дополнительную неделю
15:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Местные власти пока не одобрили возобновление сезона.

УЕФА дал Федерации футбола Румынии (FRF) дополнительную неделю для принятия решения о судьбе сезона в национальном чемпионате.

FRF надеется возобновить сезон 13 июня, но нуждается в одобрении властей. Последние проводят оценку эпидемиологической ситуации вокруг COVID-19 каждые две недели.

Национальные федерации должны были представить свою программу по возобновлению чемпионатов до 25 мая. Румынская сторона получила отстрочку до 1 июня.

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Ранее румынская столица Бухарест подтвердила, что сможет на правах одного из городов-хозяев Евро-2020 принять матчи континентального первенства после его переноса на следующий год.

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Румыния, Евро, УЕФА, Футбол, Евро-2020.
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