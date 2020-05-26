УЕФА дал Румынии дополнительную неделю

Новости спорта:Местные власти пока не одобрили возобновление сезона.

УЕФА дал Федерации футбола Румынии (FRF) дополнительную неделю для принятия решения о судьбе сезона в национальном чемпионате.

FRF надеется возобновить сезон 13 июня, но нуждается в одобрении властей. Последние проводят оценку эпидемиологической ситуации вокруг COVID-19 каждые две недели.

Национальные федерации должны были представить свою программу по возобновлению чемпионатов до 25 мая. Румынская сторона получила отстрочку до 1 июня.

Ранее румынская столица Бухарест подтвердила, что сможет на правах одного из городов-хозяев Евро-2020 принять матчи континентального первенства после его переноса на следующий год.