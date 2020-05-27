Бундеслига: Бавария с минимальным преимуществом обыграла Боруссию Д

В рамках центрального матча 28 тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия минимально уступила мюнхенской Баварии (0:1).
Решающий гол забил полузащитник "баварцев" Йозуа Киммих, который перекинул Романа Бюрки.
После победы над Боруссией, Бавария оторвалась от второго места на семь очков.
Боруссия Д — Бавария 0:1
Гол: Киммих, 43
Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Гетце, 80), Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд (Витсель, 85), Дилейни (Джан, 46), Геррейру — Азар, Холанд (Рейна, 71), Брандт (Санчо, 46).
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман (Перишич, 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес, 87) — Левандовски.
Предупреждения: Хуммельс, Дауд — Мюллер, Дэвис.