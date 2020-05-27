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Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений

Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений
02:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Завершился поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Айнтрахт принимал на своем поле Фрайбург.

Айнтрахт совершил камбэк и прервал серию из трех поражений подряд. 

Айнтрахт — Фрайбург 3:3

Голы: Андре Силва, 35, Камада, 79, Чендлер, 81 — Грифо, 28, Петерсен, 67, Хелер, 70

Айнтрахт: Трапп — Роде (Де Гузман, 74), Туре (Чендлер, 81), Хасебе, Хинтереггер (Н'Дика, 90), Костич — Торро (Кор, 46), Камада, Ильзанкер — Андре Силва, Дост (Гачинович, 74)

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Фрайбург: Шволов — Шмид, Кох, Гульде, Гюнтер — Шаллаи (Линхарт, 59), Абраши (Франтц, 87), Хефлер, Грифо (Чхан Хун Квон, 82) — Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 59)   

Предупреждения: Роде, Ильзанкер, Хасебе, Гачинович — Вальдшмидт. 

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Бундеслига, Футбол, Фрайбург, Айнтрахт.
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