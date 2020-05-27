Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений

Айнтрахт совершил камбэк и прервал серию из трех поражений подряд.
Айнтрахт — Фрайбург 3:3
Голы: Андре Силва, 35, Камада, 79, Чендлер, 81 — Грифо, 28, Петерсен, 67, Хелер, 70
Айнтрахт: Трапп — Роде (Де Гузман, 74), Туре (Чендлер, 81), Хасебе, Хинтереггер (Н'Дика, 90), Костич — Торро (Кор, 46), Камада, Ильзанкер — Андре Силва, Дост (Гачинович, 74)
Фрайбург: Шволов — Шмид, Кох, Гульде, Гюнтер — Шаллаи (Линхарт, 59), Абраши (Франтц, 87), Хефлер, Грифо (Чхан Хун Квон, 82) — Хелер, Вальдшмидт (Петерсен, 59)
Предупреждения: Роде, Ильзанкер, Хасебе, Гачинович — Вальдшмидт.