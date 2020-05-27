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Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле

Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле
02:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вольфсбург разгромил Байер на выезде и заработал три пункта.

Байер после серии удачных результатов принимал на своем поле Вольфсбург в рамках 28-го тура чемпионата Германии. 

И в этот раз "фармацевты" сплоховали: "волки" сумели четыре раза поразить ворота Градецки, тем самым заработав три очка в турнирную таблицу. 

Байер — Вольфсбург 1:4

Голы: Баумгартлингер, 85 — Понграчич, 43, 76, Арнольд, 65, Штеффен, 68

Байер: Градецки — С. Бендер (Драгович, 46), Тапсоба, Венделл — Вайзер (Баумгартлингер, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 65), Амири,  — Беллараби (Вирц, 46), Диаби (Бейли, 74) — Хаверц

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Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе, 83), Руссийон — Штеффен (Мармош, 76), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гинчек, 65) — Вегхорст, Виктор

Предупреждения: Демирбай, Баумгартлингер, Диаби — Виктор, Гинчек, Кастеелс. 

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Бундеслига, Вольфсбург, Футбол, Байер.
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