Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле

Новости спорта:Вольфсбург разгромил Байер на выезде и заработал три пункта.

Байер после серии удачных результатов принимал на своем поле Вольфсбург в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

И в этот раз "фармацевты" сплоховали: "волки" сумели четыре раза поразить ворота Градецки, тем самым заработав три очка в турнирную таблицу.

Байер — Вольфсбург 1:4

Голы: Баумгартлингер, 85 — Понграчич, 43, 76, Арнольд, 65, Штеффен, 68

Байер: Градецки — С. Бендер (Драгович, 46), Тапсоба, Венделл — Вайзер (Баумгартлингер, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 65), Амири, — Беллараби (Вирц, 46), Диаби (Бейли, 74) — Хаверц

Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе, 83), Руссийон — Штеффен (Мармош, 76), Шлагер, Арнольд, Брекало (Гинчек, 65) — Вегхорст, Виктор

Предупреждения: Демирбай, Баумгартлингер, Диаби — Виктор, Гинчек, Кастеелс.