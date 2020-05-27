В Украине могут возобновить чемпионаты регионального уровня

Новости спорта:Но лишь при согласии на это местных властей.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) решил дать добро региональным соревнованиям на возобновление сезона при условии получения согласия со стороны местных органов власти.

Таким образом, в Украине официально могут быть возобновлены чемпионаты областного, районного и городского уровней. Матчи должны проходить без зрителей с присутствием не более 50 человек.

На минувшей неделе в Киеве состоялся Совет лиг ПФЛ, на котором клубы решили не доигрывать чемпионат Первой лиги в полном формате, а сезон во Второй лиге завершить досрочно.

Уже 30 мая возобновится сезон украинской Премьер-лиги, а 31 мая состоится поединок Шахтер — Динамо.