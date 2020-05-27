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Лионель Месси: Кто-то скажет, что характер - это 40, 50 или даже 60% футбола

Лионель Месси: Кто-то скажет, что характер - это 40, 50 или даже 60% футбола
15:37 Ср, 27 Май 2020 Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о пандемии коронавируса.

Лионель Месси высказался о роли характера в карьере профессионального футболиста.

«Я не думаю, что кто-то видел нечто подобное. Нас предупреждали, что время от времени пандемии могут происходить, но я действительно никогда не мог даже представить, что это разрастется так, как это произошло. Не думал, что это окажет такое колоссальное влияние на весь мир.

Конечно, нелегко жить и работать в такой неопределенности. Особенно, когда сталкиваешься с такой неслыханной ситуацией, как эта.

Все мы гадаем, когда нам удастся вернуться к работе, когда мы начнем тренироваться (вероятно, интервью было записано до начала тренировок в «Барселоне» – прим.) и соревноваться. Для любого футболиста важно оставаться сконцентрированным при выходе на поле.

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Кто-то скажет, что сила характера – это 40, 50 или даже 60% нашего спорта. Я думаю, это зависит от игрока. Но я правда считаю, что это очень важно, и я вижу, насколько серьезнее к этому типу подготовки стали относиться в мире профессионального спорта», – сказал Месси.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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