МЮ хочет обменять звездного чилийца на Санчо

Новости спорта:Чилиец Алексис Санчес может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето является лидер «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо.

Чтобы снизить цену на полузащитника, МЮ готов включить в сделку своего форварда Алексиса Санчеса, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере».

В составе миланского клуба чилийцу из-за травм не удалось проявить себя: на его счету всего 1 гол и 1 ассист в 9 матчах Серии А текущего сезона. «Интер» не планирует выкупать Санчеса в конце сезона.

При этом неизвестно, захочет ли «Боруссия» видеть Санчеса в своей команде и сможет ли удовлетворить его запросы по зарплате.