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Тренер Лиона пожелал Лацио отобрать скудетто у Ювентуса

Тренер Лиона пожелал Лацио отобрать скудетто у Ювентуса
17:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер по физподготовке Лиона Паоло Ронгони настроен решительно.

По мнению одного из ассистентов Руди Гарсии, победа Лацио в чемпионате Италии даст Лиону преимущество над Ювентусом в Лиге чемпионов.

"Надеюсь, Лацио отберет "скудетто" у Ювентуса, – цитирует Паоло Ронгони Football Italia. – Ювентус всегда болезненно реагирует на крупные неудачи, поэтому такой провал может привести к хаосу внутри коллектива. Конечно, соперник будет в лучшей форме чем мы, ведь у него будет игровая практика, но если он окажется в психологической яме, наши шансы возрастут, и Лион сможет добить Ювентус".

В первом матче 1/8 финала, который команды успели сыграть до объявления карантина, Лион дома одержал победу со счетом 1:0.

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