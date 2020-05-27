Каштру: Мы не проводим спарринги для того, чтобы собирать какую-то информацию

Новости спорта:Наставник «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе над «Оболонью-Бровар» в спарринге.

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу над «Оболонью-Броваром» (4:0) в контрольном матче. Специалист доволен подопечными в преддверии воскресной битвы с «Динамо» в чемпионате Украины.

«Мы не проводим спарринги для того, чтобы собирать какую-то информацию. Я очень хорошо знаю команду. Знаю, что мои игроки могут показать в игре в любой части сезона.

Это была тренировка. Вместо того, чтобы тренироваться друг с другом, мы тренировались с командой, согласившейся побыть нашим соперником.

У нас есть все нужные данные, чтобы провести следующую игру», – сказал Каштру.

Напомним, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 31 мая. Начало в 17:00 по Киеву.