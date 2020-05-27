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Артур отказал Ювентусу

Артур отказал Ювентусу
20:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Цель бразильца - остаться в составе каталонцев.

Сага с переходом Артура Мело в "Ювентус" длится уже несколько недель. Бразилец решил сам поставить точку во всех слухах.

По данным многочисленных СМИ (Corriere dello Sport, Mundo Deportivo, Calciomercato.it), полузащитник связался со спортивным директором "Ювентуса", чтобы дать отрицательный ответ.

Артур намерен продолжить выступление в составе "Барселоны". В текущем сезоне бразилец провел 23 матча, пропустив несколько игр из-за травмы.

Ранее сообщался другой вариант, благодаря которому "Барселона" сможет заполучить Пьянича.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Артур Мело.
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