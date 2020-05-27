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Челси предложили подписать защитника за £ 22,4 млн

Челси предложили подписать защитника за £ 22,4 млн
21:07 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Аргентинец Николас Тальяфико - более дешевая альтернатива Чилуэллу.

Челси предложили подписать защитника Аякса Николаса Тальяфико, информирует The Telegraph.

Синие заинтересованы в приобретении левого защитника, а главный тренер команды Фрэнк Лампард активно следит за Беном Чилуэллом из Лестера, но Тальяфико является более дешевым вариантом.

Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 22,4 миллиона фунтов стерлингов, за Чилуэлла же придется заплатить 40 миллионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Тальяфико сыграл в 37 матчах за Аякс, записав на свой счет 5 забитых мячей и 7 результативных передач.

Зимой Челси подписал другого игрока чемпиона Нидерландов, полузащитника Хакима Зийеха. Контракт марокканца с Синими вступит в силу 1 июля.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Николас Тальяфико.
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