Челси предложили подписать защитника за £ 22,4 млн

Новости спорта:Аргентинец Николас Тальяфико - более дешевая альтернатива Чилуэллу.

Челси предложили подписать защитника Аякса Николаса Тальяфико, информирует The Telegraph.

Синие заинтересованы в приобретении левого защитника, а главный тренер команды Фрэнк Лампард активно следит за Беном Чилуэллом из Лестера, но Тальяфико является более дешевым вариантом.

Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 22,4 миллиона фунтов стерлингов, за Чилуэлла же придется заплатить 40 миллионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Тальяфико сыграл в 37 матчах за Аякс, записав на свой счет 5 забитых мячей и 7 результативных передач.

Зимой Челси подписал другого игрока чемпиона Нидерландов, полузащитника Хакима Зийеха. Контракт марокканца с Синими вступит в силу 1 июля.