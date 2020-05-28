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Третий игрок Атлетико травмировался после рестарта тренировок

Третий игрок Атлетико травмировался после рестарта тренировок
13:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Фелиш, Врсалько и Корреа не выдержали нагрузок после возобновления.

Лазарет мадридского Атлетико пополнился тремя игроками после рестарта тренировок "матрасников". Об этом сообщает официальный сайт "рохибланкос".

Первыми подопечными Диего Симеоне, которые получили травмы, стали Шиме Врсалько и Жоау Фелиш.

После тренировки в среду в лазарет также угодил Анхель Корреа, почувствовавший дискомфорт в мышце левой ноги. Сроки восстановления 25-летнего аргентинца пока неизвестны.

Напомним, возвращения футбола в Испании ожидается примерно 11 июня. Известно, что все матчи Ла Лиги будут проводиться исключительно в вечернее время.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Анхел Корреа.
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