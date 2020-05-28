Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса

Новости спорта:Миланский клуб расстанется с игроком только после выплаты отступных.

Интер не заинтересован в продаже нападающего Лаутаро Мартинеса и готов отпустить его лишь после выплаты клаусулы, сообщает Sky Sports.

В приобретении аргентинского форварда заинтересована Барселона, которая уже некоторое время ведет переговоры с миланским клубом. Однако спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аусилио заявил, что не заинтересован в обмене футболиста и отпустит его лишь за 111 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мартинес отказался от нового контракта с Интером.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "черно-синих", забив 16 голов и совершив 4 ассиста.

Действующий договор нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.