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Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса

Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
14:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Миланский клуб расстанется с игроком только после выплаты отступных.

Интер не заинтересован в продаже нападающего Лаутаро Мартинеса и готов отпустить его лишь после выплаты клаусулы, сообщает Sky Sports.

В приобретении аргентинского форварда заинтересована Барселона, которая уже некоторое время ведет переговоры с миланским клубом. Однако спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аусилио заявил, что не заинтересован в обмене футболиста и отпустит его лишь за 111 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мартинес отказался от нового контракта с Интером.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "черно-синих", забив 16 голов и совершив 4 ассиста.

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Действующий договор нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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