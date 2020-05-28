Ингулец обратился в КДК УАФ с требованием поставить команду на 3-е место в таблице

Новости спорта:Сейчас Ингулец на 4-м месте.

Клуб Первой лиги Ингулец обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола с требованием поставить команду на третье место в турнирной таблице.

Об этом сообщает официальный сайт Ингульца.

Клуб сообщает, что не получив официального ответа ПФЛ на свое обращение от 18 мая 2020 года о внесении изменений в текущей турнирной таблице чемпионата среди команд клубов Первой лиги, футбольный клуб Ингулец обратился в КДК УАФ с требованием смены текущего рейтинга ФК Ингулец согласно положениям регламента сезона 2019/20, с отображением, что именно ФК Ингулец занимает 3 место в текущей турнирной таблице Первой лиги сезона 2019/20 по результатам 19-ти туров.

Напомним, ранее Ингулец обратился в Профессиональную футбольную лигу с официальным письмом с просьбой разъяснить пункт регламента Первой лиги 2019/20 о расположении команд при равенстве очков.

Клуб из Петрово остался недоволен тем, что Лига написала ответ лишь в социальных сетях, а не на официальном сайте.

Напомним, что ранее Ингулец заявил, что считает опубликованную турнирную таблицу Первой лиги неверной: по мнению клуба Александра Поворознюка, Ингулец на самом деле занимает 3-е, а не 4-е место чемпионата.

Ингулец считает, что он должен опережать Минай благодаря общей лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+17 против +12), так как по мнению Ингульца, до этого показателя соблюдается равенство по личным встречам с Минаем (команды сыграли вничью один матч — 1:1).

Однако ПФЛ пояснила клубу из Петрово, что Ингулец уступает Минаю из-за того, что подсчет личных встреч в данной ситуации идет не между двумя командами, а между 4-мя командами, которые имеют по 37 очков в турнирной таблице, в том числе это Оболонь-Бровар и Агробизнес.

В личных встречах между Ингульцом, Минаем, Оболонью-Бровар и Агробизнесом: Ингулец и Минай имеют по 7 очков, Оболонь-Бровар — 6, Агробизнес — 3.

Следующий критерий при равенстве: разница мячей в матчах между 4-мя командами, которая также равна у Ингульца и Миная (по+3 мяча).

После этого: количество мячей, забитые между 4-мя командами, по которым преимущество у Миная (10 голов против 6).