Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Вратарь ПСЖ в ДТП разбил Lamborghini (Фото)

Вратарь ПСЖ в ДТП разбил Lamborghini (Фото)
07:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка попал в ДТП, сообщается в «твиттере» Footballogue.

По данным источника, 20-летний футболист не пострадал, однако разбил свой Lamborghini.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Footballogue.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Булка принял участие в одном матче.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

30 апреля «Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Лиги 1 после решения руководства чемпионата признать окончательной текущую таблицу сезона-2019/2020 с учётом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице чемпионата Франции в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, ФК ПСЖ, Марцин Булка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
03 С футбольного клуба сняли 6 очков за начало контактных тренировок раньше времени
04 Макгрегору отказали в чемпионском бое
05 АПЛ официально подтвердила дату возвращения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь