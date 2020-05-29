Назван самый дорогой клуб Европы

Мадридский "Реал" является самым дорогим клубом Европы по данным исследования аудиторской компании KPMG Football Benchmark.
По информации источника, совокупная стоимость испанского гранда составляет €3,478 миллиарда.
На втором месте в рейтинге расположился "Манчестер Юнайтед", чья стоимость оценивается в €3,342 миллиарда.
Третью строчку в списке занимает каталонская "Барселона", также преодолевшая отметку в €3 миллиарда (€3,193 млрд), которая обошла мюнхенскую "Баварию" (€2,878 миллиарда).
Украинские клубы в топ-32 рейтинга не попали.