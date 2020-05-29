Трансферное окно в Италии перенесли на осень

Новости спорта:Клубы смогут совершать трансферы с 1 сентября по 5 октября

Ранее сообщалось о том, что футбольный сезон в Италии будет возобновлен 13 июня матчами Кубка Италии. Рестарт Серии А состоится на неделю позже.

Теперь же Федерация футбола Италии приняла решение о переносе трансферного окна в Италии. Оно откроется 1 сентября и закроется 5 октября.

Также стали известны временные слоты, в которые будут проходить матчи Серии А после возобновления. Матчи будут начинаться в 18:15, 20:30 и 22:45 по Киеву.

Ранее футболисты Серии А отказывались проводить матчи в дневное время.