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Суарес: Барселона будет бороться за победу в каждом турнире

Суарес: Барселона будет бороться за победу в каждом турнире
22:40 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Кроме кубка Испании.

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал, как коронавирус помог ему успеть восстановиться, а также об амбициях своей команды.

"Частично коронавирус помог мне, ведь теперь я смогу сыграть больше матчей в конце сезона. Конечно, из-за вируса много негатива, так как страдает много людей.

"Барселона", как и всегда, будет бороться за победу в каждом турнире. Мы в хорошей форме, чтобы это сделать. Команда тренируется гармонично и это вселяет надежду", - заявил уругваец.

Сейчас каталонцы сохраняют лидерство в Ла Лиге и имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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Испания, Кубок Испании, Луис Суарес, Новости футбола.
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