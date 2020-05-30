Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне

Новости спорта:Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал изменения в футболе.

Наставник Барселоны озадачен тем, что футболисты соперников могут быть гораздо свежее в концовках матчей.

Напомним, что клубам было разрешено проводить по пять замен, чтобы сократить количество травм после возвращения футбола.

"Я думаю, что правило пяти замен может навредит Барселоне. Раньше мы довольно часто решали исходы поединков в концовках, на последних минутах. Сейчас же у наших соперников будут более свежие игроки", - рассказал Сетьен в интервью Marca.

Кроме того, Кике надеется, что травм в футболе после возвращения будет гораздо меньше, чем этого ожидают.

"Скоро будет много матчей и совершенно точно жара скажется на игре, а также может повлиять на травмы. Но надеюсь, что вся эта ситуация принесет меньше вреда, чем люди полагают. Хотя может быть и много травм, как в Германии, потому что мы почти два месяца сидели на диване, а не играли", – добавил Сетьен.