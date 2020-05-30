Карпаты подтвердили наличие в клубе инфицированных на COVID-19

Новости спорта:«Карпаты» подтвердили распространения коронавируса во львовском клубе.

«Карпаты» подтвердили распространения коронавируса во львовском клубе.

«Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала «Карпат». Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

Руководство УАФ и УПЛ были оперативно оповещены о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения матча «Карпаты» – «Мариуполь».

1 июня львовяне пройдут еще одно тестирование», – сказано в заявлении клуба.

Ранее Андрей Павелко сообщал, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.

Встреча должна была состояться 31 мая в 14.00.