Жиру вспомнил свой хет-трик в ворота Динамо

Новости спорта:Также француз признался, что финал Лиги Европы против Арсенала был особенным для него.

Нападающий Челси Оливье Жиру отметился 11 голами в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Три из них были забиты в ворота Динамо в Киеве (5:0).

"После матча я направился с мячом в раздевалку и кто-то сказал "идеальный хет-трик!". Я тогда не знал, что означает эта идиома, но я забил правой ногой, левой и головой , так что это было что-то приятное. Я сохранил мяч с той игры, все меня поздравляли", — рассказал Жиру официальному сайту Челси.

"Для меня как нападающего невероятно забить три гола в ворота Динамо, но тогда мы еще ничего не выиграли, а весь смысл соревнований – в том, чтобы в итоге завоевать трофей".

Челси дошел до финала, где "синих" ожидал Арсенал – команда, в которой Жиру провел пять с половиной лет.

"Я знал, что это будет особенный матч. Прошел всего год с момента моего ухода, у меня осталось много друзей в Арсенале. Это придавало мне дополнительную мотивацию", — отметил Жиру.

В финале Челси выиграл 4:1, а Жиру отметился голом и результативной передачей.