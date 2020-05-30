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Главное - дистанция: руководство Серии А планирует вернуть болельщиков на трибуны

Главное - дистанция: руководство Серии А планирует вернуть болельщиков на трибуны
17:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Серия А разработала план допуска фанатов на стадионы.

Федерация футбола Италии и руководство Серии А рассматривают возможность возвращения болельщиков на трибуны в августе-сентябре, сообщает Corriere dello Sport.

Главный критерий – равномерное распределение зрителей, что обеспечит их безопасность. Это планируют сделать, размещая болельщиков через два места. В таком случае безопасная дистанция будет соблюдена.

Автором идеи стал президент Лечче Саверио Стикки Дамиани:

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"У нас стадион вмещает 30 000, при этом владельцев сезонных абонементов — 20 000. Если поделить болельщиков с абонементами пополам и пускать по 10 000 на домашние матчи по очереди, то необходимая дистанция будет соблюдена. При этом обычные билеты на матчи мы продавать не будем", - отметил Дамиани.

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Серия А, Футбол, Коронавирус, Стикки Дамиани.
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