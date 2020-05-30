Возвращение УПЛ: Десна обыграла Колос

Новости спорта:Десна обыграла Колос в первом матче после возобновления чемпионата.

В стартовом матче 24-го тура УПЛ, который стал первым для чемпионата Украины с марта, "Колос" принимал "Десну". Встреча прошла на "Оболонь-Арене" в Киеве при пустых трибунах.

Матч завершился победой "Десны" со счетом 2:0. Голами у победителей отметились Денис Фаворов и Егор Картушов.

Через четыре минуты после первого гола черниговцев "Колос" мог сравнять счет, однако Виталий Гавриш не реализовал пенальти.

"Десна" набрала 46 очков и сравнялась с "Зарей" и "Динамо", которым еще предстоит провести свои матчи 24-го тура. "Колос", у которого 26 очков, идет шестым.

"Колос" - "Десна" - 0:2

Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84

"Колос": Яшков, Ефремов, Петров, Гавриш, Емец, Богданов, Милько (Сорокин, 85), Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83), Лысенко

"Десна": Паст, Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46), Филиппов (Гитченко, 90+2)

Предупреждения: Милько, Петров, Емец - Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский

Ранее сообщалось о том, что матч 24-го тура между "Карпатами" и "Мариуполем" будет отменен из-за коронавируса во львовском клубе.