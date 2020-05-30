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УПЛ: Александрия одолела Зарю

УПЛ: Александрия одолела Зарю
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости спорта:Александрия вырвала победу у Зари благодаря пенальти на последних минутах.

"Александрия" минимально обыграла "Зарю" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

Для команд это был первый официальный матч после длительного перерыва в сезоне. Он проходил при пустых трибунах.

"Александрии" удалось вырвать победу на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Хозяева поля заработали пенальти, который реализовал Дмитрий Гречишкин.

Стоит отметить, что концовку встречи "Заря" провела в меньшинстве после удаления Богдана Михайличенко.

Александрийцы благодаря этой победе набрали 43 очка и занимают пятое место в УПЛ. У "Зари" - 46 очков и пока что вторая позиция.

"Александрия" - "Заря" - 1:0

Гол: Гречишкин, 90+4 (с пенальти)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56), Лучкевич (Шастал, 79), Ситало (Безбородько, 79), Третьяков (Задерака, 61)

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"Заря": Махарадзе, Хомченовский (Лунев, 74), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев (Абу Ханна, 89), Юрченко (Иванисеня, 88), Кочергин, Перович (Громов, 73), Кабаев (Тымчик, 60)

Предупреждения: Пашаев - Леднев, Лунев, Михайличенко, Вернидуб

 Михайличенко, 85 (повторное предупреждение).

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Заря, Футбол, УПЛ, Александрия.
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