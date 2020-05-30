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УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"

УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"
19:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости спорта:Днепр-1 одержал домашнюю победу против Олимпика.

В 24-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Олимпик". Команды проводили свой первый официальный матч после возобновления сезона.

Встреча команд нижней шестерки УПЛ завершилась победой хозяев поля. Три очка днепрянам принесли точные удары Сергея Булецы, который также отметился ассистом, Владимира Адамюка и Лукаса Тейлора. "Олимпик" ответил только голом престижа.

"Днепр-1" набрал 31 очко и уверенно занимает седьмое место в таблице УПЛ. У "Олимпика" - 19 очков и одиннадцатая позиция.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 3:1

Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 - Политыло, 90+3 (пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, С. Кравченко, Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63), Хобленко (Коркишко, 71)

Возвращение УПЛ: Десна обыграла Колос

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко, Цымбалюк, Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73), Шахаб (Е. Пасич, 83)

Предупреждения: Вакулко - Кравчук, Шахаб, Зотько

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Футбол, УПЛ, Олимпик, Днепр-1.
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