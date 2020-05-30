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Гари Линекер сравнил Месси с Майклом Джорданом

Гари Линекер сравнил Месси с Майклом Джорданом
20:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Именитый англичанин высказался о двух величайших футболистах поколения.

Экс-игрок Барселоны Гари Линекер, работающий футбольным телеэкспертом, выбрал лучшего между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Об этом сообщает BBC

"Как и Майкл Джордан в баскетболе, Месси является лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. Споры "Месси против Роналду" бывают очень ожесточенными. Лично я восхищаюсь Роналду, но если мы говорим о лучшем игроке в истории, споров возникать не должно - это Месси".

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"Многие ставят в упрек Лионелю, что он побеждал исключительно с Барселоной. Роналду же выигрывал титулы как с клубами, так и со сборной Португалии. Но я считаю такую позицию странной. Конечно, Месси окружают талантливые футболисты, однако его статистика говорит сама за себя", - сказал Линекер.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Гари Линекер.
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