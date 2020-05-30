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"Какая боль, какая боль": "Бавария" разгромила "Фортуну"

"Какая боль, какая боль": "Бавария" разгромила "Фортуну"
22:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Бавария с рекордом разгромила соперника в чемпионате Германии

Мюнхенская "Бавария" в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги принимала "Фортуну".

Встреча завершилась разгромной победой "Баварии" со счетом 5:0.

Для действующих чемпионов эта победа стала восьмой подряд в Бундеслиге.

На счету "Баварии" теперь 86 забитых голов после 29 туров чемпионата Германии. Это новый рекорд турнира. Предыдущий принадлежал также мюнхенцам - 84 гола за 29 туров в сезоне 1973/74.

После этого матча мюнхенцы набрали 67 очков и уверенно лидируют в Бундеслиге. У "Фортуны" - 27 очков и шестнадцатая позиция.

"Бавария" - "Фортуна" - 5:0

Голы: Йоргенсен, 15 (в свои ворота), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52

"Бавария": Нойер, Павар (Одриосола, 62), Алаба, Эрнандес (Кюизанс, 46), Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич, 62), Мюллер (Зиркзее, 75), Гнабри (Майер, 78), Левандовски

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"Фортуна": Кастенмайер, Циммерманн (Циммер, 67), Йоргенсен, Хоффманн, Гиссельманн, Бодзек, Скжибски, Моралес (Соботтка, 57 (Пледль, 73)), Штёгер (Бериша, 57), Томми (Зуттнер, 67), Караман

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Бундеслига, Бавария, Футбол, Фортуна.
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