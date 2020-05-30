Дмитрий Михайленко сообщил о небольшой травме у Супряги

Новости спорта:Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Надеемся, что к следующему матчу Супряга будет готов. Он имеет небольшие проблемы со спиной. На эту игру решили не рисковать его здоровьем. Ожидаем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам в общей группе.

Цуриков, к сожалению, имеет небольшое повреждение. Рассчитываю на то, что он к следующему матчу будет готов. Отсутствие Когута связано с его состоянием. Он сравнительно недавно начал тренироваться, и тот же Вакулко и Ди Франко выглядят сейчас хорошо.

Учитывая то, что мы хотим играть активно, оказывать давление, выход Когут на 30 минут полностью оправдал себя. Он поддерживал темп. Мы выбираем состав с учетом готовности ребят.

Цуриков сегодня тренировался в общей группе. Надеюсь, что лазарет будет пустым в начале недели. Все ребята будут готовы: тот же Сваток, тот же Папа Гуйе. Сейчас поступают хорошие новости – лазарет пустеет», – сказал Михайленко.