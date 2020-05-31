Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч

Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер

Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
14:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард подписал контракт с парижским грандом до лета 2024 года.

Нападающий Интера Мауро Икарди на полноценной основе перешел в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.

Как сообщает пресс-служба парижан, 27-летний аргентинец подписал с новым клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако по неофициальной информации сумма трансфера составила 57 миллионов евро, хотя изначально ПСЖ должен был выплатить Интеру 70 миллионов евро.

Левандовски опередил Иммобиле в бомбардирской гонке

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарям на заметку: Роналду отрабатывает удары по воротам (Видео)
02 УПЛ: Александрия одолела Зарю
03 Президент WBC о возвращении Тайсона: Я поддерживаю его решение на 100 процентов
04 УПЛ: "Днепр-1" уверенно обыграл "Олимпик"
05 Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь