Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер

Новости спорта:Аргентинский форвард подписал контракт с парижским грандом до лета 2024 года.

Нападающий Интера Мауро Икарди на полноценной основе перешел в Пари Сен-Жермен, за который он выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.

Как сообщает пресс-служба парижан, 27-летний аргентинец подписал с новым клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако по неофициальной информации сумма трансфера составила 57 миллионов евро, хотя изначально ПСЖ должен был выплатить Интеру 70 миллионов евро.

L’international argentin est donc désormais lié au @PSG_inside jusqu’au 30 juin 2024. Seizième joueur argentin de l’histoire du club, le natif de Rosario a disputé 31 matches avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, pour un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives. pic.twitter.com/KRYqkiJUqz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

В нынешнем сезоне Мауро Икарди провел 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.