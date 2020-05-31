"Стань кумиром": футболисты "Динамо" присоединились к акции

Новости спорта:К акции присоединились многие игроки «Динамо», в частности, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Георгий Бущан.

ФК "Динамо" Киев присоединяется к акции "Стань кумиром", сообщает сайт fcdynamo.kiev.ua.

Акция продлится с 1 по 3 июня, и все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, находящихся на лечении от рака в больнице "Охматдет".

К акции присоединились многие игроки киевского "Динамо", в частности, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Георгий Бущан.

30 мая возобновляется футбольный чемпионат Украины в УПЛ. Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 31 мая. Начало поединка в 17:00.