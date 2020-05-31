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Гасперини: Пять замен? Это плохая идея, искажающая игру

Гасперини: Пять замен? Это плохая идея, искажающая игру
18:27 Сегодня Телеграф tribuna.com

Новости спорта:Гасперини выступил против идеи о пяти заменах

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возобновлении сезона после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Парни голодны, они хотят играть в футбол. Их техника быстро восстанавливается. Футбол – как езда на велосипеде, нельзя разучиться. На тренировках мы воодушевлены, мы стали сильнее и готовы играть хоть завтра.

Клуб просто хочет продолжать играть. Хотя как раз мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы завершить сезон с учетом текущей таблицы, ведь тогда мы смогли бы вернуться в Лигу чемпионов.

Впрочем, многие, преследуя свои интересы, были против возобновления, поскольку, вероятно, хотели отменить неудачный для них сезон.

Мне не нравится футбол без фанатов, но это единственная возможность снова проводить матчи.

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Пять замен? Это плохая идея, искажающая игру. Футбол становится похож на баскетбол. Это как если бы посреди Гран-при можно было бы менять двигатель болида. Это вредит зрелищу.

В конце концов, кто тот гений, который решил, что это позволит избежать травм?" – сказал Гасперини La Gazzetta dello Sport.

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Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини.
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