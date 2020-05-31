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Бундеслига: "Боруссия М" не оставила шансов "Униону"

Бундеслига: "Боруссия М" не оставила шансов "Униону"
19:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боруссия М разгромила Унион в матче Бундеслиги.

Менхенгладбахская Боруссия уверенно обыграла Унион в матче в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча состоялась на стадионе Боруссия-Парк и завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Флориан Нойхаус и Алессан Плеа, а Маркус Тюрам оформил дубль. За Унион забил Себастьян Андерссон

Боруссия М – Унион Берлин 4:1

Голы: Нойхаус, 17, Тюрам, 41, 59, Плеа, 81 – Андерссон, 50

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90)– Хофманн (Траоре, 82), Нойхаус (Дукур, 90)– Штиндль (Бенеш, 82) – Херрманн (Крамер, 72), Плеа, Тюрам

Унион Берлин: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Кроос, 46) – Триммель, Гентер (Уджа, 80), Промель, Ленц (Райерсон, 60; Меес, 65) – Ингвартсен (Малли, 80), Бюльтер – Андерссон

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Предупреждения: Хофманн, Лайнер, Нойхаус – Бюльтер, Фридрих.

Победа позволила Боруссии подняться на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Марко Розе набрала 56 очков в 29 матчах. Унион с 31 баллом располагается на 14 позиции.

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Бундеслига, Футбол, Боруссия М, Унион.
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