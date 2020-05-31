Бундеслига: "Боруссия Д" оторвалась на полную в матче против "Падерборна"

Новости спорта:Хет-трик Санчо помог Боруссии Д разгромить Падерборн.

В поединке 29-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д на выезде обыграла "Падерборн" - 6:1. Хет-трик в составе гостей записал на свой счет Джейдон Санчо, еще по голу забили Азар, Хакими и Шмельцер. Для 32-летнего защитника Марселя Шмельцера гол стал первым за "Боруссию" с сентября 2013 года.

После этого матча "Боруссия" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Баварии" на 7 очков. "Падерборн" с 19 очками остался на последнем 18-м месте.

Чемпионат Германии. 29-й тур

"Падерборн" — "Боруссия Д" — 1:6 (0:0)

Голы: Азар, 54 (0:1). Санчо, 57 (0:2). Хюнемайер, 72 — с пенальти (1:2). Санчо, 74 (1:3). Хакими, 85 (1:4). Шмельцер, 89 (1:5). Санчо, 90+1 (1:6).

"Падерборн": Цингерле, Хюнемайер, Штродик, Хольтманн (Прегер, 74), Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Антви-Аджей (Сабири, 83), Василиадис (Ястржембски, 83), Србени (Михель, 66), Мамба (Цолински, 66).

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 69), Эмре Джан (Балерди, 87), Азар, Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 80), Брандт (Рейна, 80), Санчо.