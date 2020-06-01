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Павелко: Абсолютно пустые трибуны выглядят очень печально

Павелко: Абсолютно пустые трибуны выглядят очень печально
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Все зависит от динамики заболевания COVID-19.

Президент УАФ Андрей Павелко написал на своей странице в Facebook, что следующая цель после возобновления чемпионата - возвращение матчей со зрителями.

«Рад, что вопреки пессимизму скептиков, не веривших в завершение текущего чемпионата, соревнование продолжается, победители и участники еврокубков от Украины будут определены по спортивному принципу.

Единственное, что выглядит очень печально в этой ситуации - абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и есть душа футбола. Поэтому наша следующая цель - возможность проведения матчей с болельщиками на стадионах.

Но ее реализация напрямую зависит от динамики заболеваний COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, чтобы она была положительной, и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине», - написал Павелко.

Напомним, «Шахтер» со счетом 3:1 одержал волевую победу над киевским «Динамо» в поединке 24-го тура УПЛ.

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Турнирное положение команд первой шестерки: «Шахтер» - 62 очка (после 24-х матчей), «Заря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Александрия» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

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Сборная Украины, Чемпионат Украины, Андрей Павелко, ФФУ, УАФ.
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