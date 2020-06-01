Сабо назвал некоторых футболистов Динамо игроками Первой лиги

Новости спорта:Легенда киевлян считает, что полузащитники бело-синих не умеют руководить игрой.

Бывший футболист Динамо Йожеф Сабо выступил с резкой критикой некоторых игроков киевлян после сегодняшнего поражения от Шахтера (1:3).

Легенда киевлян отметил в интервью порталу 1927.kiev.ua, что в средней линии Динамо отсутствуют футболисты, способные «вести» игру.

— Цитаишвили и Русин провели по 77 минут в матче. Как оцените их игру?

— Пока могу сказать, что они потерялись. В Динамо нет средней линии как таковой, способной вести игру. От этого и зависит как они сыграют. Если нет средней линии — у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии Динамо — футболисты Первой лиги. Не для Динамо Киев. Это мое мнение — вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, не может быть команды.

Игроки средней линии Динамо не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть игрок, который будет руководить игрой. На данный момент, в Динамо такого игрока нет.

После 24 туров Динамо занимает четвертое место в чемпионате Украины. У киевлян одинаковое количество очков с Зарей и Десной, но они уступают конкурентам по дополнительным показателям.

От лидирующего Шахтера команда Алексея Михайличенко отстает на 16 очков.