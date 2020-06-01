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Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале

Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский вратарь не остается в «Овьедо» на следующий сезон.

Клуб второго испанского дивизиона «Овьедо» не сможет сохранить на следующий сезон голкипера Андрея Лунина, который выступает за клуб Сегунды на правах аренды из «Реала». Вратарь сборной Украины по окончании сезона-2019/20 вернется в «Реал», сообщает «Футбол 24».

Лунин станет вторым вратарем «Реала» в следующем сезоне. Альфонс Ареола - нынешний дублер основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа, покидает мадридский клуб по окончании арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделает Лунина вторым голкипером команды по финансовым соображениям. Украинец зарабатывает почти в два раза меньше Ареоля.

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Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. С тех пор вратарь отдавался в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

В нынешнем сезоне Лунин сыграл девять матчей за «Овьедо», пропустив десять мячей. «Овьедо» идет на 17-м месте Сегунды. Команда Лунина возобновит сезон 12 июня матчем с «Понферрадиной».

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа, Андрей Лунин.
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