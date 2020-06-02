Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Начинается масштабная эстафета Олимпийского дня-2020
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лионель Месси не сможет покинуть Барселону свободным агентом
Лионель Месси не сможет покинуть Барселону свободным агентом

Манчестер Юнайтед продлил аренду Игало

Манчестер Юнайтед продлил аренду Игало
02:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манчестер Юнайтед заплатит около 6 млн евро за аренду Игало.

Манчестер Юнайтед договорился с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды нападающего Одиона Игало до 30 января 2021 года. По информации The Times, за это "красные дьяволы" заплатят 6 млн евро.

Также английский клуб будет выплачивать футболисту 100 тысяч фунтов зарплаты за неделю. Еще 200 тысяч Одиону будет платить Шанхай Шеньхуа.

Игало перешел в МЮ в январе этого года. В восьми матчах во всех турнирах за "красных дьяволов" нигериец забил четыре гола и сделал один ассист.

Серия А официально возобновится 20 июня

Уже скоро Одион снова сможет помогать Манчестер Юнайтед: 17 июня возобновится английская Премьер-лига.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шэньхуа, Одион Игало.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
02 Серия А официально возобновится 20 июня
03 За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
04 Президент назначил стипендии для 31 спортсмена и 13 тренеров
05 Манчестер Юнайтед продлил аренду Игало
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь