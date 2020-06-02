Интер нашел замену Мартинесу

Новости спорта:Миланский клуб претендует на форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

Основной форвард «Интера» Лаутаро Мартинес близок к тому, чтобы летом перейти в «Барселону». «Нерадзурри» уже ищут замену 22-летнему аргентинцу.

После того, как отпали варианты с Эдинсоном Кавани и Тимо Вернером, «Интер» обратил свое внимание на форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 9 голов в 26 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего француза оценивается в 48 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ляказетт может перейти в «Атлетико» Мадрид.