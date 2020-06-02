Барселона ничего не знает о случаях коронавируса в команде

Новости спорта:Клуб ждет подтверждение Ла Лиги.

В каталонских СМИ появилась информация о том, что в марте 5 игроков основной команды «Барселоны» и два члена тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее информацию о тестах озвучивала Ла Лига, и о заболевших в составе «Барселоны» ничего сказано не было. Клуб не обладает подобными данными и ждет ответа Ла Лиги.

Примера пока не комментирует эту информацию.

В «Барселоне» подчеркнули, что ничего о заболевших в марте не знают, но все тесты перед возвращением команды к полноценным тренировкам в мае были отрицательными.

Ла Лига намерена возобновить сезон 11-го июня.