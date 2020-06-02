Уго Алмейда: Каштру проводит отличную работу в Шахтере

Именитый португальский форвард Уго Алмейда рассказал об успехах своих соотечественников в футбольной Европе:
«Португальские тренеры, как и игроки, сейчас находятся на хорошем счету в Европе. Криштиану Роналду, Куарежма - их знает весь мир. Португалия - очень маленькая страна, но с точки зрения футбола экспортируем высококачественный продукт.
Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту, Марку Сильва, Андре Виллаш-Боаш. Отличную работу в «Шахтере» проводит Луиш Каштру, а Паулу Фонсека - в «Роме».
В воскресенье «Шахтер» Каштру обыграл «Динамо» Киев 3:1 в 24-м туре УПЛ.