Уго Алмейда: Каштру проводит отличную работу в Шахтере

Новости спорта:Известный форвард – об успехах наставника «Шахтера».

Именитый португальский форвард Уго Алмейда рассказал об успехах своих соотечественников в футбольной Европе:

«Португальские тренеры, как и игроки, сейчас находятся на хорошем счету в Европе. Криштиану Роналду, Куарежма - их знает весь мир. Португалия - очень маленькая страна, но с точки зрения футбола экспортируем высококачественный продукт.

Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту, Марку Сильва, Андре Виллаш-Боаш. Отличную работу в «Шахтере» проводит Луиш Каштру, а Паулу Фонсека - в «Роме».

В воскресенье «Шахтер» Каштру обыграл «Динамо» Киев 3:1 в 24-м туре УПЛ.