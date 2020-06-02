Цыганык оценил шансы Динамо на выход в Лигу чемпионов

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube шоу Циганик LIVE оценил шансы киевского Динамо на выступление в Лиге чемпионов.
"Проблематично говорить, что Динамо сможет выиграть борьбу за Лигу чемпионов. Шахтер впервые за долгое время, сколько я помню, пешком обыграл Динамо.
Тонус футболистов Шахтера лучше, чем тонус игроков Динамо. Это было заметно. Очень разными по классу выглядели команды", - сказал Цыганык.
Напомним, на данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице. Выше расположились лишь Десна, Заря и Шахтер.