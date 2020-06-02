Цыганык оценил шансы Динамо на выход в Лигу чемпионов

Новости спорта:Журналист Игорь Цыганык неохотно верит в шансы клуба.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube шоу Циганик LIVE оценил шансы киевского Динамо на выступление в Лиге чемпионов.

"Проблематично говорить, что Динамо сможет выиграть борьбу за Лигу чемпионов. Шахтер впервые за долгое время, сколько я помню, пешком обыграл Динамо.

Тонус футболистов Шахтера лучше, чем тонус игроков Динамо. Это было заметно. Очень разными по классу выглядели команды", - сказал Цыганык.

Напомним, на данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице. Выше расположились лишь Десна, Заря и Шахтер.