Челси хочет перехватить форварда у Ливерпуля

Новости спорта:Лондонцы готовы гарантировать нападающему стабильную игровую практику.

Форвард немецкого «Лейпцига» и национальной сборной Германии Тимо Вернер может стать игроком лондонского «Челси».

Также ранее немецким игроком активно интересовался «Ливерпуль». При этом отмечается, что лондонцы готовы гарантировать футболисту стабильную игровую практику.

В текущем сезоне чемпионата Германии 24-летний Вернер провел 29 матчей, забил 25 мячей и отдал семь результативных передач.

Соглашение форварда с «Лейпцигом» рассчитано до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 64 миллиона евро.