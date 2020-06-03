УЕФА исключил турецкий клуб из еврокубков на один сезон

Новости спорта:Турецкий клуб наказали за нарушение правил финансового фейр-плей.

Трабзонспор отстранили от еврокубков на один сезон из-за того, что клуб по итогам финансового года-2019 не смог выполнить финансовые цели, сообщил официальный сайт УЕФА. Таким образом, Трабзонспор нарушил правила финансового фейр-плей.

"Бордово-голубые" будут вынуждены пропустить один еврокубковый сезон – следующий или 2021/22, если они квалифицируются в еврокубки.

УЕФА отметил, что турки не выполнили условия договоренности, которая была заключена еще в мае 2016 года. Наказание не было бы применено, если бы Трабзонспор показал необходимые результаты по итогам 2019 финансового года.

Эта новость особенно болезненна для Трабзонспора в свете того, что сейчас команда борется за чемпионство с Башакшехиром – у обоих клубов по 53 очка после 26 туров.