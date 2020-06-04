Динамо снова может возглавить Семин

Новости спорта:Семин в третий раз может стать главным тренером Динамо.

Российский специалист Юрий Семин рассматривается как один из главных претендентов на пост главного тренера киевского Динамо.

Сообщается, что все разногласия и недопонимания между Семиным и президентом Динамо Игорем Суркисом, которые привели к отставке тренера из киевского клуба, остались в прошлом, а конфликт между ними исчерпан.

Семин работал с Динамо дважды — с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год. Вместе с киевлянами он выигрывал чемпионат Украины (2008/09) и Суперкубок Украины (2011).

Напомним, в мае этого года Семин покинул должность главного тренера Локомотива.

Ранее сообщалось, что руководство киевского Динамо проявляет интерес к главному тренеру турецкого Аланьяспора Эролу Булуту. Летом прошлого года Динамо сменило тренера, назначив Алексея Михайличенко вместо Александра Хацкевича.

Динамо расположилось на четвертом месте Favbet Лиги, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям. 7 июня киевляне дома примут Александрию.