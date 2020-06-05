АПЛ представила календарь первых трех туров после возобновления сезона

Премьер-лига на официальном сайте представила календарь первых трех туров чемпионата Англии после его возобновления.
Элитный английский дивизион возобновляется в среду, 17 июня, двумя перенесенными матчами 28-го тура.
среда, 17 июня
пятница, 19 июня
суббота, 20 июня
воскресенье, 21 июня
понедельник, 22 июня
вторник, 23 июня
среда, 24 июня
четверг, 25 июня
суббота, 27 июня
воскресенье, 28 июня
понедельник, 29 июня
вторник, 30 июня
среда, 1 июля
четверг, 2 июля
Из-за пандемии COVID-19 матчи Премьер-лиги не проводились с 9 марта.
Турнирную таблицу с 25-очковым отрывом от конкурентов возглавляет Ливерпуль.