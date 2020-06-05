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Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner

Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
15:37 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Соглашение рассчитано на два года.

Динамо на два года подписало спонсорское соглашение с автомобильным диллером Winner.

Как сообщает клуб на официальном сайте, стороны «договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также совместной организации и реализации социальных проектов».

Сегодня новоиспеченный спонсор киевлян, который также сотрудничает с Украинской ассоциацией футбола, имеет собственную диллерскую сеть Winner Automotive и обслуживает широкую линейку брендов, среди которых Ford, Porsche и другие.

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После 25 туров Favbet Лиги Динамо занимает четвертое место в таблице, имея равное количество очков с Зарей и Десной (у всех — по 46). Шахтер оторвался от преследователей на 16 очков.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Winner, Новости футбола, Winner Automotive.
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